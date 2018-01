The Surge: Kein Splitscreen-Modus in Planung

Dank der Netflix-Serie „Dark“ kursierten seit einiger Zeit Gerüchte im Netz, die einen Splitscreen-Modus für The Surge vermuteten. Nun schafften die Entwickler von Deck 13 Klarheit und äußerten sich dazu.

Viele von euch hätten sich gefreut, andere haben es vielleicht nicht einmal mitbekommen: Das Gerücht um eine Splitscreen-Funktion in The Surge machte die Runde. Dieses hatte seinen Ursprung in der Serie „Dark“ auf Netflix. Dort gab es eine Szene, wo eben dieses Feature zu sehen war. Ob es sich dabei um einen Teaser oder eine inoffizielle Ankündigung handelte, wusste bisher keiner so genau, doch nun gaben die Verantwortlichen von Deck 13 ein Statement dazu ab.

Wohl doch kein Splitscreen-Modus für The Surge

Es wird nicht daran gearbeitet, den Splitscreen ins Spiel zu bringen, da dies für die Konsolenversion nicht realisierbar sei. Bei der Szene, die in „Dark“ zu sehen war, handelte es sich um eine rein kreative Umsetzung speziell für die Serie. Die Produzenten sprachen darüber mit Deck 13 und erhielten die Erlaubnis, das Spiel so anzupassen, damit es in die Handlung passt. Damit sollte nicht angedeutet werden, dass tatsächlich ein Splitscreen-Modus seinen Weg in das Action-Rollenspiel finden wird.

Dies dürfte besonders für diejenigen eine Enttäuschung sein, die sich darauf gefreut hätten.