The Walking Dead: The Final Season in abgefilmten Gameplay-Szenen

Während PAX East 2018 in Boston gewährte Telltale Games einige Blicke auf The Walking Dead: The Final Season. Inzwischen ist angefilmtes Gameplay-Material aufgetaucht.

Es wird wieder Zeit für schwierige Entscheidungen

Knapp eineinhalb Jahre ist es her, dass Telltale Games uns mit der dritten Staffel von The Walking Dead wieder in Spannung versetzte. Nun naht die Veröffentlichung der vierten und zugleich letzten Staffel des Point-and-Click-Adventures. Material zu dieser zeigte Telltale auf der PAX East 2018 in Boston. Während noch kein offizielles Material veröffentlicht wurde, kann man zumindest einen Blick auf ein paar abgefilmte Spiel-Szenen werfen. In den Videos bekommt ihr einige Ausschnitte aus The Walking Dead: The Final Season zu sehen, die eine durchaus detaillierte Optik versprechen. Während die letzten 3 Staffeln sich zwischen kleinen Zeitsprüngen bewegten, wird es bei der letzen anders sein. Wieder einmal spielen wir Clementine, welche seit der ersten Staffel dabei ist. Dieses mal scheint sie jedoch schon Erwachsen zu sein und schlüpft allem Anschein nach selber in die Beschützerrolle. In der vierte und finalen Staffel der Serie werden wir also Erfahren, wie ihre Geschichte zum Abschluss kommt.