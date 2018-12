The Witcher Comic Reihe geht an den Start

Falls ihr in der Vorweihnachtszeit noch einen Besuch beim Comic Händler eures Vertrauens einplant oder sowieso Comics in der App lest, dann legen wir euch wärmstens die neue Witcher Comic Reihe ans Herz.

Of Flesh and Flame

Die erste Ausgabe der neuen Reihe The Witcher: Of Flesh and Flame wird von Dark Horse vertrieben. Seit zwei Tagen steht das Druckwerk im Laden und bindet sich direkt in CD Projekts Adaptation der Romanvorlage ein. Auf den 32 Seiten der ersten Ausgabe verfolgt ihr Geralt, der von einem alten Bekannten beauftragt wird ein Mysterium zu ergründen. Geschaffen wurde Comic Geralt dabei von Marianna Strychowska, die unter anderem schon für die Fantasy Reihe The Caravan den Pinsel schwang. Auch narrativ ist der Hexer in bekannten und besten Händen, denn der Plot entstammt der Feder von Alexandra Motyka – der The Wild Hunt Schöpferin.

Kenner der Dark Horse Comics dürfen unbesorgt zugreifen, da der Verlag in Zusammenarbeit mit Autor Paul Tobin bereits einige spannende Abenteuer unter der Hexer Lizenz publizierte. Die Kurzgeschichten von Tobin gibt es seit Oktober auch gesammelt, in der Witcher Library Edition, zu lesen.

Für Geralt wird es also wohl ein geschäftiges Jahr werden. Neben seinem Comic Auftritt prügelt der Hexer sich auch im neusten Soul Calibur Teil fleißig um die Wette und geht im großen Capcom Crossover als Monster Hunter auf die Jagd. In jedem Fall hat uns der Auftakt der neuen Comic Reihe gut gefallen, hier könnt ihr bedenkenlos reinschmökern. Auch als Weihnachtsgeschnk für euren liebsten The Witcher Fan eignet sich die erste Ausgabe hervorragend.