The Witcher: Netflix-Serie erscheint nicht vor 2020

The Witcher: Netflix-Serie lässt auf sich warten

Die Netflix-Serie zu The Witcher wird leider noch ein paar Jahre auf sich warten lassen. Die Erstausstrahlung soll nicht vor dem Jahr 2020 erfolgen, jedoch steht bereits fest, dass die erste Staffel aus insgesamt acht Episoden besteht. Dies gab Lauren Schmidt Hissrich, die Showrunnerin des Ganzen, bekannt. Acht Episoden hört sich natürlich nach recht wenig an, allerdings wird laut Hissrich viel Mühe und Arbeit in diese acht Folgen gesteckt.

„Ich weiß, ich weiß, das mag für euch nicht genug erscheinen, aber von der kreativen Seite betrachtet ist es die beste Entscheidung. Die Episoden können somit intensiv, actionreich sowie stark an Charakteren und Geschichten sein, ohne Längen in der Mitte der Staffel zu haben“, so die Showrunnerin.