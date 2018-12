The Witcher’s Geralt kommt nach Monster Hunter: World

Geralt von Riva jagd jetzt auch im großen Crossover zwischen Monster Hunter: World und The Witcher. Im Gegensatz zu anderen Crossovers soll es allerdings nicht nur einen Skin, sondern eine ganze Reihe Witcher inspirierter Quests geben.

Capcom und CD Projekt Red veröffentlichten kürzlich einen Trailer zu dem geplanten Crossover-Event, indem die Monster Jäger Unterstützung von Geralt kriegen sollen – wer könnte auch besser auf die Monsterjagd passen. In der Ankündigung heißt es, dass wir uns auf Witcher inspirierte Quests freuen dürfen und Geralt als spielbarer Charakter zur Verfügung stehen wird. Der Cameo Auftritt in Monster Hunter: World soll so zu einer einzigartigen Spielerfahrung werden, die Rollenspielelemente aus The Witcher mit dem Spielsystem von Monster Hunter: Worlds vereint. Natürlich werdet ihr dabei in der Lage sein Geralts ganz eigenen Kampfstil zu nutzen. Mit einem Arsenal an Hexerausrüstung, Kampfzaubern und geschickten Schwerthieben geht ihr den Viechern ans Leder.

Das Event wird Anfang 2019 für Xbox One und Playstation 4 launchen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll das Event auch auf dem PC erscheinen. Zusätzlich wird Monster Hunter: World den großen DLC Iceborn erhalten.