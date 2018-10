Thronebreaker The Witcher Tales: Switch-Version bekommt eine Absage

Thronebreaker: The Witcher Tales erschien heute als Stand-Alone-Version für den PC. Das zunächst als Einzel-Kampagne zu Gwent: The Witcher Card Game gedachte Spiel wird allerdings keine Switch-Version bekommen.

Nun doch ein Stand-Alone-Titel

Zu Beginn der Entwicklung von Thronebreaker: The Witcher Tales sollte es eine Einzel-Kampagne zu Gwent: The Witcher Card Game werden. Dies haben die Verantwortlichen von CD Projekt allerdings im Laufe der Entwicklung verändert. Nun ist das Spiel ein Stand-Alone-Titel, welcher heute für PC erschienen ist. Die Heimkosolen Xbox One und PlayStation 4 müssen noch bis zum 4. Dezember warten.

Thronebreaker The Witcher Tales: Keine Switch-Version

Für ein mögliche Umsetzung für die Nintendo Switch hat CD Projekt bisher kein Wort verloren. Aus diesem Grund gab in letzter Zeit einiges an Gerüchten, dass es einen Switch0-Ableger geben wird. Nun räumten die Verantwortlichen von CD Projekt diese Gerüchte aus der Welt.

Kurz und knapp sagten die Verantwortlichen von CD Projekt, dass es keine Pläne für eine Switch-Version gibt. Um diese Entscheidung auch als Endgültig zu unterstreichen, vermied der Sprecher von CD Projekt Worte wie “aktuell” oder “derzeit”.

Damit ihr nochmal einen Eindruck bekommt, was euch in dem Stand-Alone-Title Thronebreaker: The Witcher Tales erwartet, haben wir für euch noch mal den offiziellen Gameplay-Trailer verlinkt.