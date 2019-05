Tom Clancy’s Ghost Recon: Neuer Teil Breakpoint geleaked

Monster Hunter World: Iceborne kommt am 6. September

Endlich geht es weiter! Capcom hat das Erscheinungsdatum für die erste Erweiterung ihres Action-Rollenspiel-Hits Monster Hunter World von 2018 angekündigt. Iceborne erscheint bei uns am 6. September 2019. In die eisigen Weiten von Monster Hunter World Die erste und lang erwartete Erweiterung für Monster Hunter World hat endlich ein Release-Datum. Am 6. September führt uns Iceborne in die eisigen Raureif-Weiten. Mit der Erweiterung wird das Spiel in jeder Hinsicht ergänzt und verbesser