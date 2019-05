Tom Clancy’s Ghost Recon: Neuer Teil Breakout geleaked

Kingdom Come: Deliverance – Release für Royal Edition und DLC “A Woman’s Lot” bekannt

Am 11. Juni wird die Royal Edition des RPGs Kingdom Come Deliverance als digitale Version und als Retail erhältlich sein, das bestätigten erst kürzlich Warhouse Studios und Deep Silver. Diese beinhaltet in der erweiterten Fassung neben dem Hauptspiel dann auch das neuste DLC "A Woman's Lot", das am 28. Mai für den PC und am 11. Juni - zeitgleich mit der Royal Edition - für Xbox One und PS4 veröffentlicht wird. Das fehlende Puzzleteil In "A Woman's Lot" spielt ihr Theresa, die Nic