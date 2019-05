Tom Clancy’s The Division 2: Tipps und Tricks im Anfänger-Guide

Wenn Washington fällt, fällt Amerika. So leitet Ubisoft die Geschichte hinter The Division 2 ein. Anarchie und Chaos drohen die Hauptstadt der Vereinigten Staaten zu korrumpieren, Gerüchte über einen bevorstehenden Staatsstreich im Kapitol lösen einen Hysterie-ähnlichen Zustand aus. Es obliegt nun einzig der Division, einer Gruppe ziviler Agenten, D.C zu beschützen. In unserem Anfänger-Guide haben wir hilfreiche Tipps parat, die euch den Einstieg in den Loot-Shooter erleichtern.

Nichts überstürzen

Wenn ihr ins Spielgeschehen startet, kommt ihr euch höchstwahrscheinlich etwas verloren vor. Das Inventarsystem in Kombination mit der Layout-Aufmachung sorgt bei nicht wenigen Spielern für Frustmomente. Gebt euch Zeit, die Möglichkeiten, die The Division 2 bietet, in Ruhe kennenzulernen. Bevor ihr den Kurs zum nächsten Zielpunkt einschlagt, lohnt es sich, einen Blick abseits des Hauptpfads zu riskieren. Spürt Kisten auf, die euch hilfreiche Ressourcen und mit etwas Glück auch Ausrüstungsgegenstände bringen und euer Start-Equipment aufwerten.

Looten, looten, looten

Bekanntermaßen nimmt das Looten in The Division einen hohen Stellenwert ein. Lauft nicht blind durch die Stadt, sondern schaut euch ausgiebig um. Loot ist aber nicht gleich Loot, denn es gibt unterschiedliche Wege, mit dem Schrott umzugehen. Ihr könnt ihn plündern bzw. zerlegen oder einfach nur markieren. Letzteres ist gar nicht mal so sinnfrei: In den Siedlungen könnt ihr Missionsaufgaben annehmen, die nicht selten die Suche nach bestimmten Materialien beinhalten.

Es klingt banal, doch achtet darauf, Kisten im Inventar zu entpacken, die ihr als Missionsbelohnung und beim Level-up erhalten habt. Darin findet ihr hilfreiche Rüstungen und Waffen. Habt ihr farbig markierte Items erhalten, könnt ihr euch den weiß markierten getrost entledigen, schließlich ist euer Inventarplatz begrenzt. Spendet die überflüssig gewordenen Gadgets am besten den Siedlungen.

Loot nach aufsteigender Wertigkeit: weiß (worn) – grün (standard) – blau (specialized) – lila (superior) – gold (High-End) – rot (exotic)

Kontrollpunkte einnehmen

Und wo findet ihr hochwertigen Loot? Einerseits werden Kopfgeldaufträge fürstlich belohnt und auch in den drei Dark Zones werdet ihr nicht minder fündig. Aber Achtung: Andere Spieler können euch den mühselig angesammelten Loot auch wieder abnehmen. Zum anderen lohnt es sich aus vielfachen Gründen, Kontrollpunkte so früh wie möglich einzunehmen. Bevor ihr euch aber wagt, das besetzte Territorium für euch zu gewinnen, sollte ein Schritt vorausgehen: Mithilfe einer Signalpistole fordert ihr Verstärkung an, die, je nachdem wie weit kampfwillige Überlebende von eurem Einsatzort entfernt sind, nach einiger Zeit zu euch stößt. Habt ihr es mit vereinten Kräften geschafft, das zuvor schwer bewachte Gelände für euch zu beanspruchen, warten nicht nur eine Menge XP und solide Ausrüstungen auf euch, ihr schaltet obendrein einen Schnellreisepunkt frei, der zukünftige Streifzüge vereinfacht. Das Gute ist, dass ihr bereits im ersten größeren Areal einen Kontrollpunkt vorfindet.

Schnell Leveln

Je mehr Erfahrungspunkte ihr sammelt, desto bessere Items könnt ihr freischalten. Wie aber können die größten Sprünge verbucht werden? Ihr solltet folgende Reihenfolge präferieren: Da die Hauptmissionen einen festgesetzten XP-Wert bringen, lohnt sich ein frühes Bewältigen der Aufgaben. Erledigt ihr eine Nebenmission erfolgreich, erringt ihr hingegen ungefähr 30% des angepeilten Levels. Der Wert orientiert sich also an eurem aktuellen Rang, sodass ihr bei späterem Absolvieren deutlich mehr aus den Missionen herausholt. Braucht ihr etwas Abwechslung, könnt ihr euch zwischendurch in World Events ausprobieren oder mit Aktivitäten interagieren, die lokal auftreten können. Beispielsweise könnt ihr einen Radiosender lahmlegen, der propagandistische Aussagen veröffentlicht oder ihr nehmt den Auftrag an, Gegner zu eliminieren. Als Belohnung winken ein XP-Boost und Blaupausen für Waffen und Modifikationen.

Von Deckung zu Deckung

The Division kann als Deckungsshooter bezeichnet werden. Die Betonung sollte aber nicht auf Shooter liegen, denn ihr werdet mit überfallartigen Angriffen nicht besonders weit kommen. Stattdessen legen wir euch ans Herz, deckungsnah und taktisch zu kämpfen. Anstatt auf freier Fläche nach Kontrahenten Ausschau zu halten, verlasst ihr nur kurzzeitig eure Deckung und kehrt in diese zurück, sobald gegnerische Schüsse deren Positionen verraten. Verwendet hierbei die Deckungstaste, welche es ermöglicht, eine anvisierte Stelle zu erreichen, ohne dass ihr ein unnötiges Risiko eingehen müsst. Nutzt in der Deckung die Gunst der Stunde und ladet eure Waffen nach; auch im Allgemeinen raten wir euch zu einem vorausschauenden Gameplay.

Die Strategen unter euch werden womöglich einen Vorteil haben, denn The Division 2 bietet diverse Möglichkeiten des kreativen Massakrierens. So könnt ihr beispielsweise eure Gegner durch die Fensterscheiben eines Autowracks erschießen oder ihr attackiert eure Widersacher just in dem Moment, in dem sie eine Granate zur Hand nehmen, um euch zu erledigen. Erkennt die Schwachstellen der Gegner und lasst eurer Kreativität freien Lauf!

Wählt eure Waffen weise

Bei The Division 2 geht es ab Level 30 richtig ans Eingemachte, da ist die Community sich einig. Bis zu dieser Zäsur müsst ihr nicht allzu sehr auf krasse Builds und Waffen achten. Erst im Endgame nehmen diese Überlegungen eine höhere Bedeutung ein, denn sie entscheiden darüber, ob ihr die Stronghold-Missionen absolvieren dürft.

Bei der Waffenwahl allerdings gilt es einiges zu beachten. Summa summarum gibt es keine unbrauchbare Waffengattung. Je nach Vorliebe und Spielstil obliegt euch die Kombination von Primär- und Sekundärwaffe. Für Spieleinsteiger hat sich aber herauskristallisiert, dass das Sturmgewehr und die Maschinenpistole empfohlen werden kann und auch die Wahl des leichten Maschinengewehrs ist keine schlechte. Wichtig ist, dass ihr zum einen auf Fern- und Nahkampf zugleich vorbereitet seid und zum anderen unterschiedliche Waffentypen ausrüstet. Die zweite Waffe sollte einen anderen Munitionspool nutzen als die erste, damit ihr keine Munitionsnot erleidet.

Fertigkeitspunkte richtig investieren

Freigeschaltete Fertigkeiten geben euch Gadgets an die Hand, die euch insbesondere im Kampf unterstützen. Zeitgleich können zwei Fertigkeiten aktiviert werden. Im Allgemeinen gilt wie bei der Waffenwahl: passt die Fertigkeiten eurem persönlichen Spielstil an. Am Anfang ist tendenziell der Drohnenstock mit am hilfreichsten. Je nachdem, mit welchen Items er ausgestattet wird, kann er als Art Granate in einem gewissen Radius euch und eure Mitstreiter heilen oder euer Gegenüber bombardieren. The Division 2 wird nicht umsonst als Deckungsspiel bezeichnet; habt ihr die Kniffe am Anfang noch nicht ganz raus, müsst ihr einiges einstecken – gut, wenn ihr in Form der Drohne einen Helfer zur Seite habt, der euch Gesundheit schenkt. Adäquat erscheint auch das Überfall-Geschütz, das eure Gegner in Schach hält und euch etwas Zeit verschafft.

Lohnenswerte Vorteile kaufen

Mit der SHD-Technologie erkauft ihr euch bestimmte Vorteile, die eure Kapazitäten erhöhen oder ausgewählte Werte beeinflussen. Ein Must-Have ist ein weiterer Waffen- und Fertigkeitenplatz und auch ein aufgestockter Munitionsvorrat kann nicht schaden. Die Reparaturkits, die euch öfter heilen können, erleichtern euch insbesondere die Boss-Kämpfe. Der XP-Boni sollte ebenfalls zeitig erstanden werden, damit ihr lange vom Vorteil eines höheren Erfahrungs-Boosts zehren könnt. Im Mid-Game könnt ihr euch dann auf die Auszeichnungs-Boni stürzen; bei Freischaltung bringen unter anderem kritische oder Kopfschusstreffer mehr EP ein als ohne Erhalt der Auszeichnungen.

Helft euch gegenseitig

Mit dem Drohnenstock haben wir euch bereits ein Gadget genannt, das nicht nur euch sondern auch eure Mates im Gefecht Schützenhilfe leistet. Da The Division 2 als Shooter-MMO das Augenmerk auf den Multiplayer legt, bietet das Spiel weitere Möglichkeiten, wie Teammitglieder sich gegenseitig bessere Chancen verschaffen können. Bei Spieleinstieg habt ihr sechs Ausrüstungsslots zur Verfügung, die eure Verteidigung stärken sollen. So könnt ihr unter anderem Rüstungen mit euren Kameraden teilen. Ihr schafft die gegnerischen Clans solo nicht? Fragt die Community und erkämpft euch gemeinsam den Weg zu Loot, XP und Ruhm!