totallygamergirl.com: Frauenpower fÃ¼r das ingame-Netzwerk

Vom Ausgleich zur eigenen Website

Der undankbarste Job der Welt? Hausfrau, in einem Haushalt mit Kids. Ergebnisse? Quasi nie sichtbar. Kaum glänzt und strahlt eine Ecke bricht in der nächsten das pure Chaos aus. Schnell war klar, dass das allein nicht mein Kosmos sein kann. Ein Ausgleich musste her. Wie es der Zufall so wollte, stolperte ich über ein Gesuch. Gefragt waren motivierte SchreiberInnen, die eine Spielewebsite mit Content füllen. Ohne viel nachzudenken, ging meine Mail raus und wenig später erkundete ich eine gänzlich neue Welt der Videospielbranche. War ich bis dahin nur Fan und Spielerin, wurde ich schlagartig zu einem kleinen Teil dieser Branche.

Eines Tages formte sich in mir ein anderer Gedanke. Eine eigene Website sollte her. Ein paar schlaflose Nächte später stampfte ich den Blog totallygamergirl.com aus dem Boden. Dort tat ich zunächst, was ich gewohnt war. Ich veröffentlichte News aus der Welt der Videospiele. Später folgten Reviews und andere Beiträge.

Meine große Leidenschaft entdeckte ich erst deutlich später: Guides. Schon immer hatte ich einen Hang dazu, jeden noch so unscheinbaren Stein umzudrehen, alles zu untersuchen und Texte in Spielen genau unter die Lupe zu nehmen. Etwas funktioniert nicht? Dann wird einfach probiert, bis es funktioniert. Aufgeben? Für mich keine Option. Die herausragendste Spielerin bin ich nicht, aber ich bin eine verbissene Spielerin, mit Kampfgeist und einem Sturkopf.

Viele Pferdestärken und eine Rennsportbegeisterte Community

Eine große Leidenschaft von mir sind Rennspiele. Vor allem dann, wenn sie aus dem Bereich Arcade kommen. Mit Reihen wie Need for Speed, Midnight Club und Burnout bin ich aufgewachsen. Mein Fokus liegt daher bei den Forza Spielen für Xbox und PC. Die Spiele kenn ich wie meine Westentasche. Erntete ich zu Beginn der Guidereihen noch reichlich Kritik, aufgrund meines Geschlechts, sind sie heute für viele Leser Pflichtlektüre.

Heute gibt es sogar ein kleines totallygamergirl Kreativteam in Forza Horizon 4. Egal ob Routen, Designs, Tunings oder nun sogar eine monatliche Challenge – die Community bringt sich kreativ ein. Jede Woche gibt es neue Sachen. Von Spielern, für Spieler.

Ein Herz für Nischenspiele und Japan

Pferdestärken sind nicht meine einzige Schwäche. Ich habe einen Hang zu Nischenspielen, japanischen Titeln und Indiespielen. Da ich seit Jahrzehnten zocke, habe ich bereits sehr viel gesehen. Umso mehr zieht es mich zu außergewöhnlichen Dingen. Meine Liebe zu AAA und Mainstream hat dies natürlich nicht geschmälert. Neben dem neuesten Kracher, über den jeder spricht, landet bei mir aber auch schon Mal eine kaum beachtete Visual Novel auf der Festplatte. Diesen Spielen möchte ich eine Stimme und eine Plattform geben. Sie gehören zu meinem breit gefächertem Interessensgebiet und totallygamergirl.com soll dies widerspiegeln.

Die Vision

Die totallygamergirl-Community soll weiter wachsen und noch näher zusammenrücken. Aktuell diskutiere ich mit meiner Community fleißig die neu aus dem Boden gestampfte Forza Horizon 4 Community Challenge. Ins Leben gerufen von meinen Lesern, soll sie nun auch mit diesen weiter geformt und entwickelt werden.

Darüber hinaus möchte ich einige starre Grenzen überwinden, vor allem in Bezug auf Indiespiele und Nischentitel. Ständig stolpere ich im Internet über tolle Projekte. In den seltensten Fällen gibt es dazu eine aktuelle Meldung, die sich für die Berichterstattung in Form einer News eignen würde. Dennoch ist es mein Ziel, diese großartigen Fundstücke mit euch zu teilen und daraus eine neue Beitragsreihe entstehen zu lassen.