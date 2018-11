Trailer und Infos zur neuen Path of Exile Erweiterung Betrayal veröffentlicht

Path of Exile: The Fall of Oriath im Release Trailer

Path of Exile gehört nun schon seit einiger Zeit nicht mehr nur noch zu den Geheimtipps unter Online-Rollenspiel-Freunden. Der kostenlose Titel hat sich in kürzester Zeit von einem Diablo-Klon zu einem echten Konkurrenten hoch gearbeitet und verdient vielleicht sogar mehr Respekt und Aufmerksamkeit, als es bisher bekommt. Zum Ende in Zehn Akten Vor allem wird Path of Exile immer besser und immer komplexer. Neben dem schon weit bekannten Skilltree, der jeden RPG-Fan feuchte Träume besche