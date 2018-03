Trends & Neuigkeiten: Das sind 2018 die beliebtesten Browsergames

Browser öffnen, Spiel aussuchen und starten! Laut aktuellen Statistiken sind Online-Games dank unkomplizierter Handhabung und kostengünstiger Verfügbarkeit angesagter denn je. Aus diesem Anlass werfen wir für Euch einen Blick auf die beliebtesten Browsergames 2018.

Zwei Millionen Deutsche spielen laut statistischen Erhebungen täglich Browserspiele. Das beliebteste Browsergame verzeichnet dieselbe Spielerzahl. „Beliebt“ bedeutet, hohe Zahlen im Hinblick auf aktive Spieler. Damit sind alle Nutzer gemeint, die sich innerhalb eines Monats beim jeweiligen Game einloggen. Basiszahlen für Spielerschätzungen stellen die Gamepublisher zur Verfügung.

Bauen statt Ballern: Die beliebtesten Online-Games sind Aufbauspiele

Egoshooter-Fans wird dieses Ergebnis enttäuschen: Bei den meistgespielten Browsergames führen Fern- und Nahkämpfe, ein ausgeklügeltes Allianzsystem und humorvolle Missionen die Bestenliste an. All das zeichnet „Goodgame Empire“ aus: ein strategisches Fantasy-Game mit zwei Millionen aktiven Spielern. Das Online-Game macht den Spieler zum Burgherren und betreut ihn mit dem Festungsausbau. Ihr arbeitet in der lebendigen Community strategisch mit anderen Spielern zusammen, um zum imperialen Alleinherrscher zu werden. Obwohl mit Browsergames wie dem erfolgreich wiederaufgelegten Evergreen „Die Stämme“ ähnliche Aufbauspiele existieren, ist „Goodgame Empire“ das beliebteste.

Den zweiten Platz belegt ein Genreverwandter. „Travian“ führt Euch ins Altertum, wo Ihr als Häuptling über Euer Dorf regiert. Ihr bewirtschaftet Ackerland und baut faszinierende Gebäude, wenn Ihr Wälder, Lehmsteppen und Erzgebirge nicht gerade nach Rohstoffen absucht. Mehr als zehn Jahre hat das Strategiespiel auf dem Buckel. Schätzungen gehen von einer Million aktiven Spielern aus. Dieselben Zahlen vermuten Game-Experten für „Forge of Empires“, das Euch zum Bauherrn einer Steinzeitsiedlung macht. Per Forschung dürft Ihr in aufregender Grafik Zeitalter wie die Postmoderne erobern.

Mittlerweile gibt es mehrere Tausend Online-Games unterschiedlicher Genres. Da wäre es allzu schade, würden sich in den meistgespielten Browserspielen ausschließlich Aufbauspiele wiederfinden. Obwohl die ersten drei Plätze wenig Abwechslung bieten, steht auf dem vierten die erste Simulation. „Goodgame Big Farm“ führt Euch auf den Bauernhof. Neben Stallarbeiten und Tierpflege übernehmt Ihr die Bewirtschaftung fruchtbarer Felder und stellt aus Früchten verkäufliche Produkte her. Innerhalb von sechs Jahren hat es das Simulationsgame auf schätzungsweise auf knapp eine Million Spieler gebracht und schrammt damit an den Top 3 der beliebtesten Browsergames vorbei. Jetzt ansehen, welche Spiele es sonst noch in die Top 10 geschafft haben.

Top 10: Die meistgespielten Browsergames auf einen Blick