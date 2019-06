TwitchCon 2019: Offizieller Partner Gillette zieht Bilanz

Kurz vor dem Start der ersten europäischen TwitchCon im April verkündete Gillette, dass der weltbekannte Hersteller für Premium Rasiertklingen die Convention als offizieller Partner von Twitch mitgestalten werde. Mit eigenem Stand und einem internationalen Aufgebot prominenter Namen aus der Branche präsentierte sich Gillette auf heimischem Terrain in Berlin. Nach dem einschlagenden Erfolg der Streaming-Großveranstaltung Großevents zieht das Unternehmen mit Recaps nun Bilanz.

TwitchCon 2019: Heimspiel für Gillette

Die #TwitchCon war der absolute Hammer! Danke an alle, die uns am #Gillette Stand besucht haben! Hat's euch auch so gut gefallen? #GilletteTwitchConEU Gepostet von Gillette D-A-CH am Sonntag, 14. April 2019

Mehr als 14.000 Gamer, Streamer und Neugierige strömten am 13. und 14. Apri 2019 in den CityCube in Berlin – eine erstaunliche Zahl, denn schließlich fand die TwitchCon bislang ausschließlich in den Vereinigten Staaten statt. Auch wir waren auf der ersten TwitchCon Europas vor Ort und berichteten in unserem Recap bereits von der familiären Atmosphäre und den vielen Möglichkeiten für Fans, die Lieblingsstreamer hautnah zu erleben.

Gillette allein schickte im Rahmen ihrer Gillette Gaming Alliance (GGA) elf internationale Top-Stars der Branche auf Tuchfühlung mit Followern, Fans und Freunden. Für Deutschland mit dabei: Der Berliner Influencer und Streamer Kevin Teller. Vielen dürfte der Vollblutgamer unter dem Namen Papaplatte ein Begriff sein. Mit rund 200.000 Followern gehört er seit einigen Jahren zu den ganz großen deutschen Twitch-Streamern.

Spektakel am Stand von Gillette

Wir haben ihn auf der Messe live getroffen und im gemeinsamen Interview mit Twitch-Kollegin Eva „xxBloodynyuuxx“ Zander rausfinden können, welchen Stellenwert die TwitchCon für den Entertainer einnimmt. Doch nicht nur die Begegnung zwischen Streamern rückte am Stand von Gillette in den Vordergrund. Auch die Fans sollten dort voll auf ihre Kosten kommen, denn das vielseitige Programm ließ kaum Wünsche offen.

Ganz im Sinne des Streaming-Portals konnten Besucher dort sämtliche Livestreams der Gaming Alliance verfolgen, sich während des Meet & Greet persönlich mit ihren Lieblingsstreamern austauschen und sich – wie sollte es anders sein – an der Gillette Shaving Station rasieren lassen. Um das Spektakel für die Ewigkeit festzuhalten, fand sich am Stand natürlich auch eine entsprechende Photobooth mit 3D Effekt.

Für alle, die die TwitchCon 2019 verpasst haben, gibt’s im Nachgang noch ein Recap von Gillette. Im knackigen Video könnt ihr noch einmal nachfühlen, wie viel Spaß alle Beteiligten am Streaming-Großevent hatten. Oder aber ihr checkt unsere Nachberichterstattung in geschriebener Form, in der wir euch all die skurrilen Geschichten der Messe schildern.