Ubisoft: Noch mehr kostenlose Spiele für euch

Ubisoft in Geberlaune: Nachdem ihr vor einer Weile „Watch Dogs“ für lau erhalten habt, verschenkt Ubisoft passend zur Weihnachtszeit zwei weitere Spiele an euch. Diese sind allerdings auf den PC limitiert und wieder nur über einen begrenzten Zeitraum zu haben.

Frohe Spieltage wünscht Ubisoft!

Im Rahmen ihrer sogenannten „Happy Playdays“ verteilt das Entwicklerstudio zwei kostenlose Titel an euch. Diese sind zum einen „World of Conflict“, und zum anderen „Assassin’s Creed IV Black Flag“. Um darauf zugreifen zu können, müsst ihr lediglich ein Ubisoft-Konto haben und PC Spieler sein. Vom 4. bis zum 11. Dezember steht euch dann „World of Conflict“ zur Verfügung. Danach, vom 11. bis zum 18. Dezember, wird euch ein Abenteuer auf See in Form von „Assassin’s Creed IV Black Flag“ bereitgestellt. Downloaden könnt ihr beide Titel von dieser Seite.

Das Echtzeit-Strategie- und Taktik-Spiel „World of Conflict“ schickt euch zurück in den Kalten Krieg. Dazu erhaltet ihr die Singleplayer-Erweiterung „Soviet Assault“. In Assassin’s Creed geht die Reise ins Jahr 1715, als Piraten die Macht über Meer und Land hatten. Euch erwarten viele Orte, die es zu entdecken und zu erkunden gilt.

Egal, ob ihr eins der Spiele wollt oder sogar beide, dies ist eure Gelegenheit, sie kostenlos abzustauben. Ein schönes Vorweihnachtsgeschenk, wie wir finden.