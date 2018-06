Ubisoft: Will durch Streaming bis zu 5 Milliarden Spieler erreichen

Laut des CEO von Ubisoft liegt die Zukunft des Gamings im Streaming von Spielen. Ubisoft hofft durch das Streamen Milliarden Spieler zu erreichen.

Der Analyst Piper Jaffray ist der Meinung, dass Videospiele in nächsten Jahren zu 100 Prozent digital sein werden. Das genaue Timing ist laut Jaffray schwer zu bestimmen. Allerdings hält er 2022 für realisitsch.

Der CEO Yves Guillmont erhoft sich von dem Streaming der Spiele fünf Milliarden Spieler in zehn Jahren,

„ Ich habe gesagt dass der nächste Konsolenzyklus noch erfolgen wird, eds danach aber vielleicht keinen weiteren geben wird. Was wir uns davon erhoffen ist, dass die Technologie es uns ermöglichen wird, unseren Marken die Chancen gibt 2,5 Milliarden Spieler Spieler in womöglich fünf Jahren und vielleicht fünf Jahren und vielleicht fünf Milliarden Spieler in zehn Jahren zu erreichen. Wir freuen uns sehr über diese neue Möglichkeit“