UK Charts: Shadow of the Tomb Raider und NBA 2K19 stehen hinter Spider-Man

Das Insomniac Games’ Open-World-Adventure“Marvel’s Spider-Man“ konnte sich in den britischen Verkaufschart diese Woche nochmals an der Spitze Platzieren. Darauf folgen dann “Shadow of the Tomb Raider” und NBA 2K19.

Eine weiter Woche an der Spitze

Vor kurzen wurden die Aktuellen Verkaufscharts aus dem britischen Einzelhandel veröffentlicht. Dementsprechend kann man nun nachvollziehen, welches Spiel in der letzten Woche am beliebtesten war. Wie üblich, wurden die Downlodeverkäufe von Elspa und Chart-Track ausgeschlossen.

Nach dem Einstieg an der Spizenposition, konnte sich auch diese Woche der Exklusive PS4 Title “Marvel’s Spider-Man“ an der Spitze halten. Das Ganze gelang trotz der starken Konkurrenz von “Shadow of the Tomb Raider” und “NBA 2K19”. Die Absatzzahlen sind lediglich um 42 Prozent gesunden, im Vergleich zur ersten Woche. Dies ist im Ganzen ein großartiges Resultat.

Bei “Shadow of the Tomb Raider” dagegen sind im Vergleich mit dem 2013 veröffentlichtem “Tomb Raider”-Reboot die Verkäufe um 70 Prozent gesunken. Wenn man es mit “Rise of the Tomb Raider” vergleicht sind die Zahl um 25 Prozent gestiegen.

Bei “NBA 2K19” konnten die Verkaufszahlen von “NBA 2K18” gehalten werden. Hierbei sind 65 Prozent der verkaufen Einheiten an die PlayStation 4, 33 Prozent auf die Xbox One und zwei Prozent auf die Nintendo Switch gegangen.

UK Charts: Aktuell