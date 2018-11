US-Armee: E-Sports-Team als Rekrutenköder

God Eater 3 – Endlich in fetter Next Gen Optik

Wie angekündigt soll God Eater 3 die Reihe endlich von ihren Handheld Fußfesseln lösen und in opulenter Optik und verbesserter Steuerung in das Next Gen Zeitalter katapultieren. Bandai Namco haut uns nun, das gewohnt hochwertige Introvideo, um die Ohren. God Eater 3 Cutscenes vom Ufotable Die Inszenierung stammt aus der Feder des renommierten Animationsstudio Ufotable, die bereits für den God Eater Anime verantwortlich zeichnen. https://www.youtube.com/watch?v=LoffO2JvYKM Mit God E