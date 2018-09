US Charts: Madden NFL 19 und Switch im August an der Spitze

Nintendo Switch Online: Cloud speichert regelmäßig Spielstände

Nicht mehr lange und der kostenpflichtige Online-Service der Nintendo Switch startet durch. Nun sickerte von offizieller Seite durch, dass die Speicherstände der Spieler wiederholend in die Cloud geladen und somit auch von anderen Switch-Konsolen darauf zugegriffen werden kann. Automatische Speicherung der Spielstände in der Cloud In der Mitte des nächsten Monats beginnt der kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Service. Gleich Xbox Live Gold und PlayStation Plus ist ein Abonnement zu