Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: Clans und Fähigkeiten im Video

2020 bekommt das gefeierte Blutsauger-Rollenspiel von Paradox Interactive endlich seine langerwartete Fortsetzung. Auch Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 stellt komplexe Beziehungen zwischen Jäger und Beute in den Mittelpunkt und möchte die ikonischen Kreaturen der Nacht in eine authentische Spielwelt verfrachten. In einer offiziellen Meldung haben die Entwickler nun erste Informationen zu den großen Vampirclans und deren Fähigkeiten enthüllt.

Bloodlines 2 mit Vampiren zweiter Klasse

Im Fokus des düsteren Pixelart-Clips stehen die sogenannten Thinbloods. Dabei handelt es sich um Vampire zweiter Klasse, die sich gerade erst verwandelt und somit zum absoluten Bodensatz der Blutsauger-Community gehören. Auch der Protagonist von Bloodlines 2 zählt zur dünnblutigen Kategorie, soll im Laufe seiner Reise jedoch auch mit anderen großen Clans auf Tuchfühlung gehen. Paradox hat bereits angekündigt, in den kommenden Wochen weitere Informationen zu den elitären Kreisen der Blutsauger zu veröffentlichen. Insgesamt fünf Clans erwarten euch.

Außerdem lässt sich dem offiziellen Statement entnehmen, dass Bloodlines 2 den Spieler zu Beginn vor eine entscheidende Wahl stellt. Drei Spezialisierungen bzw. Disziplinen stehen zur Auswahl: Chiropteran, Mentalismus und Nebulation. Jede Disziplin verfügt über ein einzigartiges Set an Kampf- und Fortbewegungsmöglichkeiten, das in Grundzügen auf der Pen&Paper-Vorlage basiert. Jede Klasse geht mit zwei aktiven Kräften sowie drei passiven Boni an den Start.

Thinbloods und ihre Kräfte in der Übersicht

Chiropteran – eine mächtige Affinität zu Fledermäusen

Glide – Das Gleiten reduziert das Körpergewicht des Anwenders massiv und erlaubt es dem Vampir so, entfernte Orte zu erreichen, von oben auf Opfer herabzustoßen oder sie aus der Luft mit anderen Fähigkeiten zu attackieren.

Bat Swarm – die zweite aktive Fähigkeit des Chiropteran ermöglicht das Heraufbeschwören eines kleinen Fledermausschwarms, um Gegner anzufallen und sie so temporär abzulenken. Die Beschwörung kann weiter verbessert werden, bis sie einen wahren Sturm lederner Schwingen auf die Feinde des Vampirs entfesselt.

Mentalismus – Telekinese-Fähigkeit

Pull – Durch die geistige Kraft können Objekte manipuliert werden – von Schaltern bis Waffen in den Händen der Feinde, nichts ist vor dieser Fähigkeit sicher.‘

Levitate – Dank der zweiten aktiven Fähigkeit der Mentalisten können sie ihre Gegner in der Luft schweben lassen. Wahre Meister können so alles und jeden in ihrer Umgebung wie Puppen durch die Luft schleudern.

Nebulation – der Nebel des Graunes!

Mist Shroud – Das Böse lauert im Nebel. In eine magische Nebelwolke gehüllt erlaubt es diese Fähigkeit, sich an Gegnern vorbei zu schleichen oder sogar, sie aus dem Nebel heraus zu attackieren.

Envelop – erschafft einen blendenden, giftigen Nebel, der die Lungen und Augen der Gegner füllt.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 erscheint 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One