Wasteland 2: Tweet zeigt Bild einer Switch-Version

Vor zwei Tagen veröffentlichte der Executive Producer von InXile Entertainment Brian Fargo ein Bild von seiner Nintendo Switch, die auf einem Tisch liegt und das Menü des Directors Cuts von Wasteland 2 zu sehen ist.

Endzeitstrategie für Unterwegs

Wasteland 2 ist vor zwei Jahren bereits für die PlayStation 4 und Xbox One portiert worden. Die erste Version ist im September 2014 und im Oktober 2015 als Directors Cut erschienen und besonders an der Entwicklung war, dass das Spiel mittels Kickstarter finanziert wurde. Nach 42 Stunden hatten die Entwickler bereits 900 000 Euro mittels Crowdfunding zusammen. Insgesamt haben die Entwickler über drei Millionen Dollar finanziert bekommen. Nun wollen die Jungs und Mädels von InXile ihr Spiel auch auf der Nintendo Switch spielbar machen. Dies kündigte dieser kleine Teaser-Tweet an, welcher mit der Nachricht „How about a little tease…“ versehen ist.

How about a little tease… pic.twitter.com/Zwh8gL8cQL — Brian Fargo (@BrianFargo) 12. Dezember 2017

Die Portierung auf die Nintendo Switch dürfte glatt verlaufen, da das Spiel im Directors Cut auf der Unity Engine 5 basiert.

2016 wurde bereits die Finanzierung zur Fortsetzung Wasteland 3 abgeschlossen. Das Ziel lag bei 2,75 Millionen US-Dollar und wurde mit 3,1 Millionen abgeschlossen. Momentan liegt der Release im vierten Quartal 2019.