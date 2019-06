Watch Dogs Legion: Teaser kündigt E3-Enthüllung an

Seit einigen Tagen kursieren die Gerüchte über Watch Dogs Legion, den dritten Teil der Hitreihe im Netz. Soll man wirklich jeden NPC spielen können? Spielt es wirklich in einem London nach dem Brexit?. Hoffentlich erfahren wir nächste Woche mehr über diese Gerüchte. Ein Teaser auf Twitter spielte nun nämlich mit dem ominösen Worten „God Save the NPCs“, Gott schütze die NPCs, auf die Gerüchte an und kündigte eine Enthüllung bei der E3 nächste Woche an. Was gibt es zu wissen?

Die E3 bringt Antworten

Wie in unserem großen Übersichtartikel zur E3 nachzulesen ist, findet die Pressekonferenz von Ubisoft am 10. Juni um 22 Uhr deutscher Zeit statt. Voraussichtlich wird der Livestream über die offizielle Twitch-Seite des Entwicklerstudios laufen, sollten wir dazu etwas anderes erfahren, updaten wir natürlich den gestellten Link für euch. Bis dahin bleiben wir gespannt und halten euch auf dem Laufenden!

Livestream: https://www.twitch.tv/ubisoft