Watd0ink mit starkem Comebacksieg beim 6. Spieltag des Caseking Cup

Auch am letzten Freitag war es wieder soweit und der Caseking Community Cup startete in Runde 6. Wie auch in den Wochen zuvor, waren die Anmeldungen zahlreich. Doch diesmal war es besonders spannend, da gleich mehrere Favoritenteams mit an den Start gegangen sind. Und wie immer ging es um fette Preise, jeder aus dem Gewinnerteam konnte sich ein Define S2 Black Gehäuse von Fractal Design sichern.

90 Teilnehmer an Tag 6

Spieltag 6⃣ des #CasekingCup läuft! 19 Teams im 32er Bracket sind am Start. Die letzten Sieger von Team „ttc“ mit @therealmaoaN und @KrowNiiCS sind dabei, genau wie das führende Squad „watd0ink“ rund um @devraNNCSGO und @P4TriCK_cs Wir wünschen allen Teams viel Spaß und Glück! pic.twitter.com/fLnc1ekWmc — Caseking_Community_Cup (@CasekingC) 1. März 2019

Seit mittlerweile 6 Wochen steht der Caseking Community Cup für spannende CS.GO Matches und mittlerweile hochklassige Mixed-Teams. Das ist auch der Grund, warum am letzten Freitag wieder einmal 18 Team den Weg in unser Turnier gefunden haben. Das Feld war dabei fast ausschließlich mit Teams besetzt, die auf Faceit mit einem Level 10 Rang aufwarten können. Aber auch in diesem Feld gab es auch in Woche sechs zwei Teams, die vorab als Favoriten feststanden. Auf der einen Seite das Gewinnerteam der letzten Woche „ttc“ und auf der anderen Seite „watd0ink“, die mittlerweile drei Siege für sich verbuchen konnten.

Spannend bis zum Schluss

Doch diesmal war es kein leichtes Spiel für die beiden Team und sie mussten gegen starke Gegner wie „Impulze“ oder „Sheroes“ ran. Letztere boten gleich vier Spieler aus dem Profi-Bereich auf, die zuvor bereits an der ESL Meisterschaft teilgenommen hatten. Und obwohl einige Spiele knapper ausfielen, konnten sich „ttc“ und „watd0ink“ bis ins Finale kämpfen. Und da ging die Herausforderung für beide Seiten erst richtig los. Gespielt wurde auf der Map de_mirage . In der ersten Hälfte konnte sich „watd0ink“ mit 10 zu 5 punkten klar durchsetzen. Jedoch spornte dies „ttc“ erst richtig an, sodass sie sich zurückkämpften und die Jungs um „DevraNN“ und „P4triCK“ zwischenzeitlich sogar hinter sich lassen konnten.

Was folgte, war ein packendes Kopf an Kopf-Rennen, das unser dreimaliges Gewinnerteam schließlich 16:14 für sich entscheiden konnte. Mit insgesamt 100 Punkten in der Gesamtwertung setzen sie damit ein klares Zeichen Richtung Gesamtsieg. Noch ist alles offen und wir hoffen, dass sich in der kommenden Woche ein Herausforderer für Team „watdoink“ findet. Es lohnt sich allemal, denn auf die Define S2 Gehäuse von Fractal Design folgt diesen Freitag einer der besten Preise des Turniers.