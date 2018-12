We wish you a nerdic Christmas: Frohe Festtage und gut Zock‘!

Wenn es schon kurz nach der Mittagszeit dunkel wird und alte Freunde zusammenkommen, um gemeinsam längst vergessene Endbosse zu bezwingen, kann das nur eins bedeuten: Es ist Weihnachten. Natürlich wollen auch wir an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, um euch aus dem winterlich grauen Hamburg ein paar zocktastische Weihnachtsworte zu schicken – NERDIC BY NATURE eben!

Vielen Dank für ein phantastisches Gaming-Jahr!

Wir blicken zurück auf ein Gaming-Jahr, in dem Singleplayer-Bretter ein Revival feierten. Ob God of War, Red Dead Redemption 2 oder Spider-Man: Allein zockt es sich mindestens genauso gut wie mit 100 anderen, die sich auf immer kleiner werdenden Maps saftig auf die Mütze geben. Soll natürlich nicht heißen, dass 2018 nicht genauso stark im Zeichen von Battle Royale stand wie das Jahr davor.

Die spielerischen Welten werden größer, aber auch die Horizonte weiten sich, wenn Gris, Tetris Effect und Co. unsere Synapsen für wenig Geld auf Streifzug durch’s Gaming-Wunderland schicken. Trotzdem haben die vergangenen 12 Monate nicht nur Gutes zu Tage gefördert. Auch die Frage: „Habt ihr denn keine Smartphones?“ oder Lootboxen im Würgegriff der Rechtssysteme gehörten zu den Eigenheiten, die viele von uns auf die Barrikaden trieben.

Bei all den Aufregern, im Posi- wie im Negativen, sollten wir eins aber nicht vergessen: Es ist Weihnachten – Der Teil des Jahres, in dem wir endlich genug Zeit haben, all die spielerischen Highlights des vergangenen Jahres nachzuholen, im Kreise unserer Lieben zu entspannen oder uns kollektiv für das bedanken, was wir alle so lieben: Gaming. Wir machen den Anfang und bedanken uns dafür, dass ihr uns unterstützt, hinterfragt, aber auch kritisiert – dass ihr Spaß am Lesen habt, gern unseren Livestream checkt und letztlich dafür, dass ihr genauso viel Bock habt auf’s Zocken wie wir.

Das ganze ingame-Team wünscht euch fröhliche Festtage!