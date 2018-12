Welcome to Hell: Supergiant Games kündigt Hades an

The Last Campfire: Neuer Titel der No-Man’s-Sky-Entwickler

Hello Games die Macher des Sci-Fi Sandbox Abenteuers No Man's Sky stellen Nischentitel im Knuddel-Look vor. Die Trailer Enthüllung von The Last Campfire entführt uns in eine nostalgische Welt voller Mysterien. The Last Campfire Das Letzte Lagerfeuer soll die Geschichte einer verlorenen Glut erzählen. Auf der Suche nach Sinn und ihrem zu Hause begleiten wir die Glut durch eine wundersame Welt. Laut Entwickler wird die, gefüllt sein mit Verlorengegangenen und Suchenden, mysteriösen Ruine