Gestern lagen Facebook, WhatApp, Twitter und Instagram komplett lahm. Dutzende Nutzer vermeldeten weltweit Probleme und Störungen. Was steckt hinter den Verbindungsschwierigkeiten?

Na jut, woran hat’s jelegen? Das ist natürlich die Frage. Man fragt sich immer, woran hat’s jelegen. Woran hat es jelegen? Wir nehmen vorweg: Mittlerweile sind die Störungen behoben. Doch wieso war nicht nur ein Dienst, sondern die ganze Nachrichten-Palette down?

Die massiven Störungen griffen weltweit über: Die populären Dienste Facebook-Messenger, Instagram, WhatsApp und Twitter waren schlichtweg nutzlos, denn Funktionen wie Sprachnachrichten, das Laden von Bildern und das Anschauen von Storys streikten. Neben Deutschland waren besonders Brasilien, Mexiko, die USA und Indien betroffen. Inzwischen hat sich Facebook per Twitter für die Unannehmlichkeiten entschuldigt.

Zu den Gründen der Störungen hat Facebook offiziell kein Statement abgegeben. Erst im März dieses Jahres kam es zu ähnlichen Vorfällen, ein Serverausfall sei verantwortlich gewesen. Es wird spekuliert, dass die angekündigte Verknüpfung mehrerer Dienste die Beeinträchtigungen ausgelöst haben könnten.

it’s really creepy how the images are replaced with words that clearly show what the AI is analyzing in the images! That’s going to freak a lot of people out! I hope you’re ready for the public outcry. This needs to be addressed quickly

— Terry Lee (@zipzeolocke) 3. Juli 2019