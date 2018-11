„Wir müssen eSport ausradieren“ So Hessens Innenminsiter Beuth

„Wir müssen den Begriff eSport ausradieren“, mit außergewöhnlich deutlicher Wortwahl, positionierte sich Hessens Innenminister Peter Beuth in der Debatte um die Anerkennung des kompetitiven Spiels als Sport.

Peter Beuth dementiert die Fortschritt in der eSports Debatte

Die anhaltende Debatte um den Wert digitaler Spiele im Kontext von professionellem Sport, fand jüngst unerwartet Anklang beim Turn- und Sportkongress in Darmstadt. Zwar stand das Thema eSport um Grunde gar nicht zu Debatte, allerdings fühlte sich der hessische Innenminister dazu berufen, in seiner Rede darauf einzugehen. In seiner Ansprache konstatierte Peter Beuth „Wir sind herausgefordert durch ein offenbar neues Sportverständnis.“ wie der Darmstädter Echo berichtete.

„Wir sind herausgefordert durch ein offenbar neues Sportverständnis.“

Im Anschluss richtet er die Frage an die Teilnehmer, ob „(…) diese Daddelei vor dem Fernseher am Ende auch Sport (sei)?“. Ganz traditionell führt Beuth als Argument an, dass Sport notwendigerweise mit Bewegung zu tun haben müsse. „Mir ist noch nicht klar, wie Bewegung aus Daumen und Zeigefinger Sport sein soll, auch wenn sich auf dem Bildschirm was bewegt. Wenn uns die Frage der Bewegung beschäftigt, dann passt das nicht.“

Kein Sport ohne Vereine

Sicherlich ist die begriffliche Debatte gerechtfertigt, nur wird sie zumeist auf dem falschen Feld ausgetragen. Es ist nicht zu verkennen, das sich die eSport Industrie in den letzten Jahren rasant entwickelt hat und der elektronische Sport ebenso wie der analoge in professionellen Ligen organisiert wird. Der eSport-Bund Deutschland (ESBD) feierte gerade sein einjähriges Vereinsjubiläum, womit die eSport Infrastruktur selbst in Deutschland immer stabiler wird. Auch wenn eSport schon längst in punkto Größe, professioneller Organisation und wissenschaftlicher Relevanz weltweit anerkannt ist, sträuben sich einige deutsche Stakeholder noch immer gegen den Wandel.

So auch der hessische Innenminister, denn der kam in der nachfolgenden Pressekonferenz richtig in Fahrt:

„eSport hat mit Sport nichts zu tun. Wir müssen den Begriff ausradieren.“

Die Pläne der großen Koalition, eSport endlich auch in Deutschland, mit samt Vereins- und Verbandsrecht, als offiziellen Sport anzuerkennen, lehnt Beuth ab. Ihm zufolge seinen die Pläne „katastrophal“. In Reaktion auf die herbe Rhetorik Beuths, äußerte sich der ESBD Präsident Hans Jagnow auf Twitter und bezeichnet die Wortwahl des Innenministers als unpassend im politischen Diskurs.

Was meint ihr, ist die Debatte um die Anerkennung des digitalen Sports noch zeitgemäß?