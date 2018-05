Wird CoD: Black Ops 4 – Blackout Fortnite und PUBG vernichten?

Ich glaube die Tage von Fortnite und PUBG sind von jetzt an gezählt. Mit der Ankündigung von CoD: Black Ops 4 – Blackout hat eines der größten und bekanntesten Franchises im Shooter-Bereich das Genre der Battle-Royale Games anvisiert. Und sie werden auch abliefern.

Nachdem PUBG erschien, konnte sich der Titel von Bluehole fast den ganzen Markt sichern und beherrschte das Genre im Alleingang. Selbst einige ursprünglichere Titel wie H1Z1 – King of the Kill oder Arma 3 waren schnell nicht mehr von Bedeutung. Die Entwickler von PUBG hatten jedoch diverse Schwierigkeiten. Nicht nur das Gameplay war noch in vielen Bereichen stark verbugged, auch die Performance des Games und die oft schlechte Treffergenauigkeit werden seit jeher von der Community bemängelt. Man spürt förmlich, wie die Firma sämtliche Bodenwellen voll mitnimmt und erst noch lernen muss, wie man die Stolperfallen eines großen Spiel-Realeases umgeht.

Im September 2017 hat PUBG dann den ersten Schuss vor den Bug bekommen. Mit dem Battle-Royale-Modus von Fortnite war auf einmal ein Konkurrent aus dem Boden geschossen, der mehr Expertise in Gameplay und Performance mitbrachte. Seit mehr als 25 Jahren entwickelt Epic-Games Spiele und darunter waren keine geringeren Games wie die Unreal-Reihe oder die Gears of War Titel. Der Entwickler ist also ein ziemliches Schwergewicht und hat mit Ubisoft einen Publisher an der Seite, der ebenfalls seit Jahren sein Handwerk versteht.

Innerhalb von nur wenigen Wochen gelang es Fortnite die Hälfte der Battle-Royale Community für sich zu gewinnen. Ein Vorteil war sicherlich die Tatsache, dass Fortnite kostenlos zu spielen war, während man für PUBG ca. 20 Euro auf den Tisch legen muss. Allerdings muss man Fortnite zugute halten, dass das Game fast keine Bugs hatte und viel ausgereifter rüber kam, als PUBG.

Auch mit Änderungswünschen der Community war Epic-Games sehr schnell bei der Hand und konnte so viele Spieler für sich gewinnen. Grob gesagt kann man sagen, dass sich Fortnite und PUBG aktuell den Markt der Battle-Royale-Games teilen. Klar… es gibt noch andere Games wie den Modus in Paladins, SOS oder Radical Heights. Aber wenn man ehrlich ist, sind diese Titel keine Konkurrenz.

Nun kommt Treyarch – die seit 2005 erfolgreich Call of Duty Titel entwickeln – zusammen mit Activision/Blizzard als Publisher im Rücken und verkünden für den Oktober 2018 ein Battle-Royale-Modus für Call of Duty Black Ops 4 mit dem Namen „Blackout“. Das Ding wird auf keinen Fall ein Schuss aus der Hüfte. Die Entwickler haben schon durchsickern lassen, dass Gameplay und Spielmechanik überhaupt kein Problem für sie darstellen. Sie greifen ja auch auf eine Engine und Know-How zurück, was über mehr als eine Dekade weiterentwickelt und verfeinert wurde. Wo sich z.B. Bluehole über seine Probleme mit den Trefferzonen wochenlang gedanken macht, greift Treyarch mehr oder weniger einfach in die Schublade und nutzt vorhandenes Know How.

Der Vorteil der Sache ist offensichtlich. Während sich andere Entwickler nicht nur in die Battle-Royale-Technik einarbeiten müssen bzw. sich über ein interessantes Gameplay den Kopf zerbrechen, hat Treyarch den Luxus sich komplett auf das Battle-Royale-Gameplay konzentrieren zu können. Die Infrastruktur des Games ist ja schon da.

Man könnte natürlich der Meinung sein, dass das Genre nur 2 große Player zulässt wie es bei den MOBA-Titeln der Fall war. Hier dominieren LoL und DotA seit vielen Jahren und bügeln alle anderen „Versuche“ ohne große Probleme ab. Bei PUBG und Fortnite sieht es allerdings anders aus. PUBG steht auf wackeligen Füßen, denn wenn ein Entwickler die Tiefe von PUBG bieten kann, ohne die ganzen kleinen Ecken und Kanten und Problemchen, dann sind die Spieler schneller weg als sie gucken können. Bei Fortnite sieht es vielleicht etwas anders aus. Die Tatsache, dass das Game kostenlos gespielt werden kann und auch auf nicht so leistungsstarken Systemen flüssig läuft, wird viele Spieler am Ball halten. Wer aber den Detaillreichtum von PUBG und einen gewissen „Realismusanspruch“ mag, der wird ganz bestimmt bei BO 4 – Blackout landen.

Für mich ist mit dem Announcement von Call of Duty: Black Ops 4 – Blackout der erste Tag vom Ende von PUBG angebrochen. Was meinst Du?