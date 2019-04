The Witcher: Erste Bilder zur neuen Netflix Serie *Update*

Die Dreharbeiten zur Witcher Serie von Netflix sind in vollem Gange. Jetzt erreichen uns die ersten Bilder der Schlösser die der Rollenspiel-Adaption als Sets dienen.

Vor einiger Zeit sorgten die ersten Bilder von Superman-Darsteller Henry Cavill als Geralt von Riva noch für gemischte Gefühle bei den Fans. Hierzu gibt es neues Material. Die Kollegen von Moviepilot haben vor kurzem darüber berichtet und wir fassen das wichtigste für euch zusammen.

Malerische Burgen und Schlösser

Momentan laufen die Dreharbeiten zu The Witcher in Südosteuropa. Seitdem veröffentlichte Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich die ersten Bilder der Sets. Diese zeigen uns unter anderem eine rumänische Burg namens Vajdahunyad, welche schon häufiger für Dreharbeiten genutzt wurden. Außerdem wurden ein Paar Bilder eines Wald- und Höhlen-Settings veröffentlicht, die sich rund um die Szelim Höhlen in Ungarn befinden. Die Orte sehen sehr malerisch aus und scheinen perfekt zur Welt des Witchers zu passen.

We have a clip from yesterday's filming at Vajdahunyad Castle. While interesting it is very short and can't really capture the full glory of the castle. Have a look at these pictures for a glimpse into the world of The Witcher. 👀😮 #TheWitcher #Witcher https://t.co/4Doqk7QtxP pic.twitter.com/fR9a1MjGeL — r/netflixwitcher (@netflixwitcher) March 29, 2019

According to @Kemmaponthu filming has been done around the Szelim cave. The article is in Hungarian, but we have the most important parts on the sub. It is not clear, if filming was done in the cave itself, but we sure hope so. 👀😍 #TheWitcher #Witcher https://t.co/KshZVq1OWn pic.twitter.com/bl7bUw1wuW — r/netflixwitcher (@netflixwitcher) April 6, 2019

Update 9.April

Die Dreharbeiten für The Witcher werden Berichten zufolge momentan in Polen, der Heimat der Buch- und Spielereihe, fortgesetzt. Hier sollen auf Burg Ogrodieniec, in der Nähe des Dorfes Podzamcze, die nächsten Szenen gedreht werden. Das Setting passt trotz oder vielleicht gerade wegen seines heruntergekommenen Zustands perfekt zur Buchvorlage. Die Einblicke in die Ruinen reihen sich optisch sehr gut in die bisherigen Bilder hinter den Kulissen der Netflix-Serie ein. Momentan dreht das Team von The Witcher noch nahe dem Dorf Rabsztyn im Süden Polens.

We hear whispers that the show will be filming in Poland. Things point to Ogrodzieniec Castle being a location. The castle might be a ruin, but it still is beautiful. – It looks like a Witcher home… 😏 #TheWitcher #Witcher https://t.co/cx9G2EhWF8 pic.twitter.com/58R2QVnOE2 — r/netflixwitcher (@netflixwitcher) April 8, 2019

The Witcher spielt in einer von Konflikten und Kriegen geplagten Welt. Durch ein prägendes Ereignis in der Vergangenheit wurde die Magie und mit ihr auch alle Arten von Monstern in der Welt entfesselt. Um sich gegen jene Monster zur Wehr zu setzen, reisen so genannte Hexer durchs Land. Diese haben sich auf die Jagd nach solchen Kreaturen spezialisiert. Gegen eine entsprechende Bezahlung räumen sie jegliche Gefahr aus dem Weg. Einer von ihnen ist Geralt von Riva (Henry Cavill), dessen Geschichte wir in der Netflix Serie zu sehen bekommen.

Die neue Fantasyserie soll zwischen Ende 2019 und Anfang 2020 bei Netflix starten.