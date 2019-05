Wolfenstein: Youngblood: MachineGames vs Crunch Time

In der letzten Zeit häufen sich Berichte über schlechte Arbeitsbedingungen bei Spielentwicklern. Die sogenannte Crunch Time, in der besonders intensiv an den jeweiligen Titeln gearbeitet wird, um sie zur Deadline fertig zu bekommen ist dabei von der Ausnahme zur Regel geworden. Entwickler MachineGames, die gerade am neuen Teil der Wolfenstein-Reihe – Wolfenstein: Youngblood – arbeiten, geben dazu ein klares Statement ab.

Richtlinien gegen Crunch Time

In einem Interview zur Thematik gab der Senior Producer John Jennings an, möglichst auf Crunch Time zu verzichten und dass hierfür eigene Richtlinien erlassen wurden. Man wolle nicht die selbe vergiftete Arbeitsatmosphäre wie beispielsweise bei Red Dead Redemption 2, Fortnite oder Anthem erschaffen. Ebenfalls erwähnt er, dass in Schweden die Gesetze zum Arbeitsrecht ebenfalls sehr streng wären. Hier ist also sowieso schon wenig Spielraum gegeben. Wie die Richtlinien von MachineGames im Detail aussehen erwähnte Jennings jedoch nicht.

Zum neuen Titel gibt es da schon konkretere Informationen, Wolfenstein: Youngblood soll am 26. Juli 2019 für Xbox One, PlayStation 4 und der Nintendo Switch erscheinen.