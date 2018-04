World of Warcraft: Battle for Azeroth: Erweiterung erscheint bereits im August

Der ewige Konflikt Horde gegen Allianz entflammt erneut. Blizzard Entertainment hat am am gestrigen Tag offiziell die neue Erweiterung für den MMO-Dauerbrenner World of Warcraft angekündigt. Unter dem Titel „Battle for Azeroth“ rückt ab August erneut der Kampf zwischen den zwei großen Fraktionen in den Vordergrund. Für viele Spieler kommt die Veröffentlichung im Sommer jedoch überraschend.

Battle for Azeroth: Schon im August ist es soweit

Der Herbst gilt gemeinhin als die Jahreszeit, in denen MMORPGs Hochkonjunktur feiern. Es ist also nicht verwunderlich, dass der kalifornische Gaming-Riese Blizzard seiner Linie treu bleibt und die neue Erweiterung im August, also kurz vor dem Hoch, auf den Markt wirft. Schließlich erblickte auch die aktuelle Expansion Legion im Sommer 2016 das Licht der Welt. Trotzdem zeigen sich die sozialen Medien überrascht vom zeitnahen Datum der Veröffentlichung. Ein Grund hierfür liegt in der Gerüchteküche rund um das neue Addon. Deutlich weniger Klatsch und Tratsch machte in den vergangenen Monaten die Runde als es noch bei Legion der Fall war.

Gestern erschien ein offizieller Blogpost auf der World of Warcraft Website, der den 14. August als Erscheinungsdatum angibt. Die bislang siebte Expansion soll in allen Spielregionen gleichzeitig online gehen und hat bereits ihren ersten Trailer spendiert bekommen. Blizzard schickte diesen gestern mit den folgenden Worten zu Battle for Azeroth über den Äther:

Azeroth hat einen schrecklichen Preis dafür gezahlt, den Vormarsch der Legion aufzuhalten. Doch obwohl die Wunden der Welt heilen, wird bald deutlich, dass das gebrochene Vertrauen zwischen Allianz und Horde am schwersten wiederherzustellen sein wird. Stoßt zu euren Verbündeten und kämpft auf der Seite eurer Fraktion, während dieser uralte Konflikt neu entflammt – denn die Zukunft von Azeroth wird im Feuer geschmiedet.

Die neuen Features von Battle of Azeroth:

Natürlich verspricht die Erweiterung zahlreiche Neuerungen, mit denen Neulinge wie Routiniers angezogen werden sollen. Neben den Classic Servern, die bereits zum Ende von Legion ihren Weg ins Spiel finden, gehört der wiederkehrende Kampf Horde gegen Allianz zu den größten Features der Expansion. Im Rahmen einiger exklusiver Preview-Events kamen desweiteren die folgenden Neuerungen ans Tageslicht: