Xbox One S: Neues Modell „All Digital“ im Vorverkauf

Xbox One S All Digital Edition jetzt im Vorverkauf

Nun ist es soweit, ihr könnt die All Digital Edition der Xbox One S vorbestellen. Das Model besitzt eine ein TB große Festplatte und ist ab dem 7.5.2019 verfügbar. Mit dem bestätigten Preis von 229,99€ ist sie um 50€ günstiger als ihr Pendant mit Laufwerk, die Xbox One S.

Neues Modell „All Digital“ geleaked

Im Hause Microsoft ist momentan mächtig was los. Neben der Xbox Scarlett wird anscheinend auch an der sogenannten Xbox One S All Digital Edition gearbeitet. Wie der Name vermuten lässt, ist dies die erste Konsole, die ohne optisches Laufwerk auskommt. Wie das Newsportal Winfuture berichtet, soll die All Digital Edition 229,99 Euro kosten und bereits die Spiele Minecraft, Sea of Thieves und Forza 3 vorinstalliert haben. Wer weitere Spiele erwerben will, kann dies von da an nur noch über den Microsoft Store. Mit dem Game Pass erhält der Nutzer jedoch gegen eine monatliche Gebühr eine große Auswahl an Titeln umsonst. Erhältlich soll die Konsole ab dem 7. Mai 2019 sein.

Und die Xbox Scarlett?

Bei solch einer Entwicklung muss man die Frage stellen, ob die kommende Konsolengeneration mit der Xbox Scarlett ebenfalls auf laufwerkfreie Hardware setzen wird oder eine entsprechender Version erscheint. Dabei bleibt es abzuwarten, wie Konkurrent Sony auf die Veröffentlichung reagiert. Alle Informationen über Xbox Scarlett und Co findet ihr hier auf ingame.de.