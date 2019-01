Zwift Trikot/Jersey Codes und wie man Sondertrikots erhält

Bei Zwift gibt es diverse unterschiedliche Trikots. Einige kann man einfach so freischalten, andere verdient man sich über Missionen oder Aufgaben, die man erreichen muss.

Hier die Codes der Trikots, die man über einen Code freischalten kann, ohne dass man etwas dafür tun muss. Einfach „P“ drücken, während man in Zwift ist und den Code in das Textfeld eingeben. War die Freischaltung erfolgreich, bekommt man eine kurze Meldung über die Freischaltung und kann das Trikot in seiner Ausrüstung auswählen.



Achtung: Einige Trikots sind mittlerweile überarbeitet worden, oder nicht mehr verfügbar, da sie nur für einen gewissen Zeitraum mit dem Code nutzbar waren. Also nicht frustriert sein, wenn einige Codes nicht mehr funktionieren. Wir wollen sie der Vollständigkeit halber hier dennoch aufführen.

Trikots die man erhält, indem man lediglich den Code eingibt:

Trikots die man erhält, indem man eine Mission oder ein Level abschließt:

Trikots die man auf andere Weise erhält: