Gewinnspiel: Ghost Stories Poster plus Lootchest

Sucht euch eure saugkräftigste Windel heraus, denn die Filmadaption zum Theatererfolg Ghost Stories startet am morgigen Donnerstag, dem 19. April in den deutschen Kinos. Passend zum Kinostart veranstalten wir in Kooperation mit der Concorde Filmverleih GmbH ein kleines Gewinnspiel für euch. Einen Einblick in den Film, sowie Informationen dazu wie und vor allem was ihr gewinnen könnt erhaltet ihr hier.

Von der Bühne auf die Leinwand

Das von Andy Nyman und Jeremy Dyson geschriebene Theaterstück Ghost Stories, welches seine Uraufführung am 4. Februar 2010 feierte, sorgte unter den Zuschauern für ordentlich Angstschweiß und Gänsehaut. Was auf den Theaterbühnen großen Erfolg feiern durfte kommt nun zu uns in die Kinos.

Ghost Stories handelt von Professor Philip Goodman (Andy Nyman), welcher davon überzeugt ist, dass übernatürliche Phänomene jedweder Art Unfug sind. Aus diesem Grund nimmt der bekannte Skeptiker und Moderator der Fernsehsendung „Psychic Cheats“ auch nur zu gerne die Gelegenheit wahr, drei paranormale Fälle zu untersuchen, in der festen Überzeugung, diese schon bald als Schwindel entlarven zu können.

An diesen Fällen scheiterte einst schon sein Idol Charles Cameron (Leonard Byrne), welcher sich deswegen aus der Öffentlichkeit zurückzog und lange als verschollen galt, bis er Goodman jedoch überraschend kontaktiert. Die gruseligen Geschichten, die Goodman daraufhin untersucht, zwingen ihn schon bald dazu, noch einmal über seine Überzeugungen nachzudenken.

