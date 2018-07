Gewinnspiel: SKYSCRAPER — Macht jetzt mit und gewinnt Spitzenpreise zum neuen Film mit Action-Held Dwayne Johnson

Dwayne Johnson, besser bekannt unter dem Namen The Rock, startet in Skyscraper wieder durch und sorgt für ordentlich Tumult. Im neuen Actionfilm von Regisseur und Drehbuchautor Rawson Marshall Thurber kann er sich wieder von seiner stärksten Seite zeigen. Zum Kinostart organisieren wir ein Gewinnspiel mit coolen Preisen zur Bereicherung eures Zimmers.

Zum Kinofilm Skyscraper

Will Sawyer (gespielt von Dwayne Johnson), ein ehemaliger FBI-Einsatzchef und Kriegsveteran, zieht zusammen mit seiner Familie aus beruflichen Gründen nach Hongkong. Dort angekommen soll er im The Pearl, dem höchsten Wolkenkratzer der Welt, auf 240 Stockwerken für Sicherheit sorgen. Dabei stößt er auf viele Hürden, vor allem vonseiten des Tycoons (gespielt von Chin Han bekannt aus 2012, Independence Day: Wiederkehr, Ghost in the Shell).

Plötzlich macht sich Entsetzen breit, als eine Katastrophe ausbricht und die 96. Etage in Flammen steht. Dabei sitzt Wills Frau (gespielt von Neve Campbell bekannt aus Scream) mitsamt ihren Kindern genau in der Etage über dem Feuer fest und keine Rettung scheint in Sicht. Für ihn steht jetzt fest, die Katastrophe zu bewältigen, seine Familie zu retten und seine Unschuld zu beweisen. Denn als ob das nicht schon genug wäre, wird Will beschuldigt, das Feuer gelegt zu haben.

Erinnern tut die Geschichte um das riesige Gebäude an die Geschehnisse in London im Juni des letzten Jahres. Vielleicht wurde das Team von Skyscraper davon inspiriert? Feststeht, dass The Rock nicht nur im Film mitgespielt hat, sondern auch selbst als Produzent daran beteiligt gewesen ist. Er zeigt einmal mehr, warum er zu einem der bedeutendsten Action-Helden unserer Zeit gehört. Im unten eingebetteten Trailer erhaltet ihr selbst erste Einblicke.

Skyscraper kommt am 12. Juli 2018 in die deutschen Kinos.

Sichert euch folgende Preise

Zusammen mit Universal Pictures International Germany verleihen wir drei Pakete mit:

einem Filmplakat

und einem hochwertigen Multi-Media-Tool

Das Multi-Media-Tool, auch iQ+ genannt, ist ein Tool, welches zum Laden, Übertragen und Speichern zugleich genutzt werden kann. Verwendet es als USB-Sync-Kabel, USB-Ladekabel, 4500mAh-Akku mit 500+ Akkuladezyklen und 1500 mAh Leistung, als Micro SD, TR Kartenleser mit bis zu 128 GB, mobiler Datenspeicher per Speicherkarte mit bis zu 128 GB oder als SIM-Auswurfwerkzeug inklusive 4facher maximaler Sicherheit: Überstrom-, Überspannungs-, Überladungs- und Kurzschlussschutz. Mehr Mobilität kann es gar nicht geben, denn mit dem iQ+ habt ihr alles unterwegs oder zu Hause parat und habt eine geringere Chance, etwas zu vergessen.

So könnt ihr die Preise gewinnen

Um euch eines der Pakete zu sichern, müsst ihr lediglich unsere Social-Media Kanäle auf Facebook und Instagram besuchen. Dort findet ihr ab sofort alle wichtigen Informationen wie ihr gewinnen könnt.

Teilnahmeschluss wird auf Facebook und Instagram bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook, Instagram benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.