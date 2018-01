Seid ihr auch „Completionists“?

Ein fehlendes Pokémon in eurer Sammlung bringt euch um den Schlaf? Das Level-2-Schwert muss ins Inventar, auch wenn es viel zu schwach ist? Ein Spielfortschritt von 98,8 % verhöhnt euch auf tiefster Ebene? Dann gehört ihr zu der Sorte von Spielern, die man gemeinhin als „Completionists“ bezeichnet.

Was ist „Komplettismus“ überhaupt?

Der Begriff „Completionism“ (zu Deutsch „Komplettismus“, wenn auch selten verwendet) entstammt dem Englischen und beschreibt laut Urban Dictionary den „überwältigenden Drang, jedes Collectible zu sammeln oder ein Game zu 100 % abzuschließen, anstatt nur das Notwendigste zu tun, um es einmalig durchzuspielen.“ Menschen mit diesem Drang nennt man Completionists oder auch Completists („Komplettisten“). Im weitesten Sinne, also auch über Videospiele hinausgehend, sind damit Menschen gemeint, die nach Erlangung der ersten Komponente eines Sets auch die restlichen davon in ihren Besitz bringen wollen, weitestgehend ungeachtet der damit verbundenen Kosten oder des praktischen Nutzens.

So mancher Sammler, etwa von Briefmarken oder Münzen, sollte sich also ebenfalls angesprochen fühlen, wenn von Komplettismus die Rede ist. Jedoch geht es Gamern nicht um materiellen Besitz, sondern um das bloße Gefühl, eine besondere Herausforderung bestanden zu haben. Komplettisten führen nicht selten eine Art imaginäre Sammlung in ihren Köpfen, aus der sie immense Befriedigung und Stolz beziehen. Dieses Schwelgen in vergangenen Erfolgen wird heutzutage dadurch erleichtert, dass es moderne Spiele mittels Gamerscores, Achievements und Trophäen erlauben, den eigenen Fortschritt zu verfolgen und mit anderen Spielern zu teilen.

Typische Komplettisten bringen meist bestimmte Persönlichkeitsmerkmale mit, darunter vor allem Geduld, Disziplin und natürlich Skill. So jemand ist zum Beispiel der YouTuber Jirard Khalil, der als selbsternannter „Completionist“ aktuell fast 834.000 Abonnenten hat. Khalil hat sich zum Ziel gesetzt, jede Woche ein neues Games durchzuspielen. Das entspricht zwar nicht wirklich der Definition des Komplettismus, jedoch entscheidet ein Spieler zuletzt immer selbst, wann er ein Game für „vollständig“ befindet. So geben viele Titel den Spielfortschritt in Prozentwerten an oder bieten eine Checkliste für Sammelobjekte, besuchte Orte, Quests und Nebenaufgaben. Ist diese aber abgehakt oder schlicht zu langweilig, denken sich viele Hardcore-Zocker ihre eigenen Herausforderungen aus, die sie unter kreativer Ausnutzung der Spielmechanik umsetzen. Einfallsreiche und verrückte Aktionen wie eine „Hänsel und Gretel“-Falle in Fornite Battle Royale (siehe Video) landen dann häufig auf YouTube oder werden von Clans stolz auf ihren Homepages der Welt präsentiert.

Sind Komplettisten videospielsüchtig?

Ein bestimmter Trend in der Videospielindustrie macht es Komplettisten aber immer schwerer, ihre Leidenschaft bis zum Maximum auszuleben: Triple-A-Titel wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Final Fantasy XV und The Witcher 3: Wild Hunt werden immer häufiger als gigantische Open-World-Spiele angelegt, dazu designt, Hunderte Stunden Spielzeit zu bieten und damit selbst bei Casuals so manch komplettistische Neigungen zu wecken. Wenn man sich keine Hilfe von Walkthroughs oder Achievement-Listen holen will, kann so manche Session dann schon mal bis in die Nacht gehen. Das erinnert unweigerlich an das Thema Videospielsucht. Böse Zungen mögen sogar behaupten, Completionism gehöre zum Krankheitsbild der Zwangsstörung (im Englischen obsessive-compulsive disorder, kurz: OCD).

So einfach ist es mit einem Urteil dann aber doch nicht. Denn psychische Störungen und Suchtprobleme gehen immer mit ernsthaften Beeinträchtigungen des alltäglichen Lebens sowie der Vernachlässigung von Verpflichtungen und sozialen Beziehungen einher. Ist dies nicht der Fall, besteht kein Grund zur Sorge. Zudem kann der geneigte Komplettist sein immenses Maß an Selbstdisziplin beim Zocken auch für andere Projekte (etwa Studium, Arbeit oder Familien) einsetzen – wenn er es nur will. Ein Risiko bleibt am Ende aber doch: Wenn das Collectible-Sammeln zur Routine, das XP-Farmen zur Hausarbeit und das Erreichen der 100 % zum Zweitjob werden, dann bleibt das auf der Strecke, was Gaming eigentlich ausmacht – der Spielspaß.



Bildrechte: Flickr Puzzle2 Willi Heidelbach CC BY 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten